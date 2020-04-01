新冠肺炎疫情延燒，許多民眾為避免感染選擇足不出戶，在家使用手機、電腦等3C產品時間大幅延長，長時間緊盯螢幕，太少眨眼的結果導致乾眼症患者大幅增加，開始出現眼睛乾澀、紅眼等情況，雖然點眼藥水可緩解，但效果很短暫，讓許多人相當苦惱。

金門鑫美光視光眼科診所江尚宜醫師表示，要了解乾眼症，必須先從淚膜說起。淚膜的結構分為3層，最外面的油脂質，中間的水質層，以及接近角膜的黏液層；這3層若分泌不足或分布不均，都會造成乾眼症狀發生。

早期臨床上認為乾眼症是淚水分泌不足造成，但後來發現約有86%患者是屬於缺油型又稱為蒸發型乾眼症。這類型乾眼症的成因很多，例如，眨眼次數太少、屈光雷射手術或白內障手術病人、常使用含防腐劑的人工淚液、維他命A缺乏症患者、瞼板腺發炎等，其中以瞼板腺功能障礙（MGD）是臨床上最主要的成因。

瞼板腺功能障礙（MGD）又俗稱豌豆眼，顧名思義，就是病人因腺體阻塞，致使眼瞼周圍出現一顆顆像豌豆一樣的隆起物。在治療上，傳統採用熱敷、按摩，或請醫師擠壓瞼板腺，但效果有限，都無法達到長期穩定有效的目標。

江尚宜醫師指出，正常瞼板腺，上眼瞼的數量比下眼瞼來得多，且構造較粗，若使用傳統的IPL脈衝光治療時，因探頭較大的關係，只能處理下眼瞼部分，且能量會隨時間遞減，可能會灼傷皮膚，安全性較低。

在OPT優化脈衝光問世後，有小探頭設計，能更精準貼近上下瞼板腺，同時治療上下瞼板腺，且能避免傷到睫毛及眉毛。結合冷凝系統及專利方形波設計，能量可穩定輸出，降低治療產生的熱能、減少疼痛感，治療過程較為舒適且安全，可在短時間內進行有效的深層治療，且能根據病情的程度與需求客製化療程，效果也可維持將近1年。

江尚宜醫師說明，脈衝光治療術後數分鐘或數小時之內，可能出現治療區域泛紅，屬於正常現象，會隨時間逐漸緩解復原，在復原期間，治療部位應妥善做好保濕及防曬，以便縮短復原時間。

隨著眼科技術的進步，接受屈光雷射手術或白內障手術治療的民眾也日益增加，這些民眾在術後1、2個月內會出現乾眼症狀，建議可考慮接受脈衝光治療來改善乾眼情形。

江尚宜醫師提醒，若民眾有乾眼症的問題，首先從環境改善做起。缺水型病人盡量避免處於太乾燥的密閉空間中；缺油型病人要特別注意眼瞼清潔，使瞼板腺能正常的分泌油脂，以免造成瞼板腺阻塞。平常可藉助居家熱敷或請眼科醫師擠壓瞼板腺，必要時可考慮脈衝光治療，才能改善或擺脫眼睛乾澀的困擾。