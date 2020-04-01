自中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在境內逐漸趨緩，中國官方在今日（ 1 ）首次在公布「無症狀感染者」的報告及後續處理，引起各界關注無症狀感染者是否引起有疫情二次傳播的可能。

據中國國家衛健委， 3 月 31 日，境內 31 個省和新疆生產建設兵團，共新增 130 起無症狀病例。據同日發布的《關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作問答》目前的觀察與研究顯示，無症狀感染者具有傳染力，但傳染期、強度和方式仍需要進一步研究。衛健委表示，下一步，有關部門會加大篩查力度，將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等；結合復工復產復學實際，加強對重點城市、人群、場所監測；對所有入境人員進行核酸檢測 。

《南華早報》指出，中國當局 31 日才宣布將無症狀患者公布，在此之前這些無症狀感染者都沒有列入確診例中，而在該媒體於 2 月底破譯的文件中，數據顯示，無症狀帶原者的數量最多可能約為確診者的三分之一，也就是約 43,000 人。

這些無症狀感染者沒有被列入整體的確診病例中，但有被當局要求隔離並追蹤監測。

世界衛生組織（ WHO ）和韓國都將所有病毒檢驗呈現陽性的案例，不論是否有病徵，皆列入計算，。然而美國、英國和義大利，目前採取的措施，除了前線醫護人員以外，並沒有擴大對無症狀者進行病毒檢測。

3 月底，一份武漢同濟大學、復旦大學和哈佛大學聯合進行的研究顯示，在武漢約有 60% 的感染者沒有症狀，或者只是輕症，這些病毒攜帶者都沒有被通報上中國當局，外界擔憂無症狀難以追蹤的特性，會導致疫情二次傳播。