（中央社記者賴言曦台北1日電）中國官方近期透過「大外宣」試圖擴散對國際的影響力。國內學者認為，儘管此舉效果有限，但中共仍試圖重塑影響力，台灣要開始面對「後疫情國際秩序」的重整，不能太刺痛中共。

國立台灣大學政治學系教授張登及今天接受中央社記者訪問時指出，中國對外輸出防疫物資是「亡羊補牢」。中國過去大外宣和銳實力已遭外界詬病，疫情初期的瞞報作為也讓外界產生不信任感，「對中國後續所提供的善意也會有疑慮」。

張登及指出，美中作為國際秩序的競爭者，在疫情應對上都有扣分。雙方因為體制緣故，在「防」與「控」上都有缺失，特別是中共因其威權體制，在疫情初期發生瞞報的問題，對多數國家來說印象分數已不佳，後續援外作為正面效果有限。

然而，國立政治大學東亞研究所所長王信賢近日向中央社記者指出，中共仍試圖重塑對世界的影響力，台灣要開始因應「後疫情國際秩序」的重整，認為台灣再遠離中國，「也不能太刺痛中共」。

但在經濟方面，張登及認為，中國除了資訊及通訊業可與美國競爭外，其他產業都以生產出口為主，由於中國目前內需市場仍不足以填補先進國家消費市場的缺口，只要先進國家的市場沒有振興，中國產品就無法出出口。「全球經濟是否復甦，其實取決於美國」。（編輯：邱國強）1090401