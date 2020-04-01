2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，蔡英文總統今（1）日宣布，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此，中國外交部發言人華春瑩也回應「不是說不允許口罩出口？」

蔡英文今日在總統府召開記者會，表示將捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。蔡英文表示，台灣從過去的口罩進口國轉變成全球第二大的口罩生產國，口罩日產量不斷向上突破，已能充分供應國內需求，從下週四（ 9 ）開始，國人每人、每 14 天，可以購買成人口罩 9 片或兒童口罩 10 片；同時，政府也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫，持續努力提升國內防疫能量。

對此，中國外交部發言人華春瑩在今日的中國外交部例行記者會上，就有媒體以「台灣捐贈1000萬口罩給歐美國家」一事，詢問華春瑩相關看法。然而，華春瑩表示「我好像記得在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口？」

華春瑩指出，現在美國國內疫情形勢十分嚴峻，中國很多省市、企業也在努力積極自發地去向美國人民提供力所能及的幫助，如果台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但她隨後也直言，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，那他們可能就得要自省自重了」。

該新聞也被轉貼至 PTT 上，許多台灣網友一看後紛紛氣炸直呼，「中國病例不是清零了嗎？看來不太需要阿」、「台灣每個動作都要指點欸」、「現在臺灣可是自立自強，靠國家隊提升到日產一千三百萬片了，行有餘力為什麼不能捐」、「中國爆發時台灣日產量才180萬片。現在 1300 萬」、「當初阻止台灣加入 WHO 就不是搞政治操弄？」（編輯：陳雅雲）

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