2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例，也因此讓各國對於口罩等醫療用資需求量大增。對此，日本首相安倍晉三於今（ 1 ）日宣布最新口罩政策，而引發網路熱議。

全球疫情狂燒，近日日本更是確診數增加許多，對此日本首相安倍晉三就於 4 月 1 日宣布，將對每戶家庭寄送兩個「布口罩」，以此讓日本民眾在缺口罩時可以清洗後重複使用。

不僅如此，安倍也在 1 日傍晚的防疫對策會議中宣布，政府將會利用日本郵政的現有資料，對全國家庭免費寄送一戶兩個布口罩，預計從下下周開始，政府將從感染者較多的都道府縣開始寄送，經費來源將從今年的補正預算案支應。

該消息一曝光後，就立馬引起許多日本網友熱議，更衝上日本推特熱搜榜的第一名，然而該政策卻讓不少日本網友狂酸，「我希望今天是愚人節」、「安倍！！你到底在想什麼」、「我不想要資金用在這」、「世界上的愚蠢政策！發送費是多少？」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。