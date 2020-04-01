2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，中央流行疫情指揮中心就公布「社交距離注意事項」，希望藉此降低傳染風險。然而，就有網友指出自從頒布社交距離規定後，打開電視時竟發現「驚人畫面」，讓他驚訝直呼「真的第一次看見」。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己晚上打開電視，想收看政論節目時，竟發現節目中的來賓各個戴著口罩。這樣的情況，就讓他震驚直呼「前陣子還好好的，怎麼突然這樣？我第一次看到這種全都是口罩的畫面，請問現在是規定節目錄影要戴口罩嗎？」。

問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也都點出原因，直言「防疫中心已經在勸導維持社交距離了，室內無法隔 1.5m 」、「現在規定沒 1.5 公尺都要戴口罩阿」、「沒辦法保持社交距離就戴口罩」、「室內盡量維持 1.5 米 沒辦法維持距離就戴口罩」、「沒辦法保持社交距離就戴口罩」。

中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持 1.5 公尺、室外保持 1 公尺的距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持 1.5 公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。（編輯：陳雅雲）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。