2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，蔡英文總統昨（1）日宣布，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此，就有網友貼心整理了在捐贈消息公布後，各國對台灣的感謝文。

蔡英文昨日在總統府召開記者會，表示將捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。蔡英文表示，台灣從過去的口罩進口國轉變成全球第二大的口罩生產國，口罩日產量不斷向上突破，已能充分供應國內需求，從下週四（ 9 ）開始，國人每人、每 14 天，可以購買成人口罩 9 片或兒童口罩 10 片；同時，政府也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫，持續努力提升國內防疫能量。

對此，就有一名網友於 PTT nCoV2019 版上發文，表示在捐口罩的消息一曝光後，自己就整理了曾在公開平台上感謝台灣的各國。以下為各國公開感謝貼文：

一、荷蘭貿易暨投資辦事處：

新冠肺炎疫情蔓延，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時；除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。我們感謝臺灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。一起合作，我們才能共度難關。

二、波蘭台北辦事處：

台灣將捐贈一千萬片口罩的國際人道援助，其中波蘭也在受惠之列。COVID-19疫情肆虐下，這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物。謝謝台灣！團結一心才能攜手共度難關！

三、斯洛伐克經濟文化辦事處：

我們非常感謝台灣對歐盟的友好行為！

四、英國在台辦事處：

英國在台辦事處感謝台灣慷慨捐贈醫用口罩，蔡總統今天（四月一日）上午宣布台灣將捐贈一千萬片口罩給，目前正在抵抗 COVID-19 疫情的國家，包括歐洲與美國。英國在台辦事處非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家。我們期待與台灣政府單位執行相關後續細節。

五、比利時台北辦事處：

蔡總統宣布將捐出 1000 萬個醫用口罩給疫情嚴重的國家，比利時與其他歐洲國家也受惠其中。我們很感謝台灣的慷慨救難，也期盼未來與台灣官方有更多的交流！

六、歐洲經貿辦事處：

謝謝台灣！

七、法國在台協會：

法國在台協會感謝臺灣捐贈醫用口罩給歐洲！國際社會的各個成員，必須集結力量、共同克服挑戰。4月1日蔡總統宣佈捐贈歐洲口罩。法國在台協會獻上最誠摯的、最深的感謝！

八、美國在台協會：

AIT 處長酈英傑短暫拜訪了台灣中央流行疫情指揮中心，並親自感謝衛福部陳部長以及指揮中心團隊在過去幾個月的辛勤付出。處長也特別想要感謝蔡英文總統宣布台灣將慷慨捐助口罩，這些急需的口罩將捐給全美各地第一線的醫療人員。台灣的的確確是真正的朋友！台灣防疫團隊，加油！

九、捷克布拉格市長賀瑞普：

台灣會捐贈 25 台呼吸器給捷克，其中 9 台會分給布拉格！ 而且這些都是禮物，中國則從來沒給過我們，他們給我國的裝備都只用賣的給我們的納稅人們，因此這絕不是禮物，更不是人道救濟物資。

十、澳洲駐台辦事處：

謝謝你，台灣。在面對新冠肺炎的全球性傳染，我們很高興能與你們合作， 維持供應對我們的醫療系統重要輸入的暢通，為我們的人民加強健康的成果。

整理文一曝光後，也引起許多台灣人討論，不少網友一看也紛紛讚嘆直呼，「蠻開心的，希望快點有藥和疫苗出來」、「捐 1000 萬口罩得到這些國際曝光度滿划算的」、「其實今天聲明說的蠻好的，就是全世界疫情如果沒辦法控制好，我們也會很危險」、「如果大家都倒了，剩台灣獨善其身也沒有比較好，捐口罩可以幫助其他國家，又可以讓大家看到台灣， why not？」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。