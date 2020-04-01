2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，近期歐美地區疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。而先前繼義大利和南韓都曾向中國大陸訂製口罩，近日歐洲第二重災區西班牙也跟上腳步，向中國大陸訂購了大筆口罩訂單。

根據「俄羅斯衛星通訊社」報導，新冠肺炎疫情肆虐義大利，先前義大利向中國溝通後，不惜花費每片 13 元人民幣的高額價格，向其訂購了 800 萬片口罩。之後，南韓也隨即宣布向中國訂購 1 億片口罩。

近日疫情同樣相當嚴重的西班牙，也因為情況緊急，而向中國一口氣買了 30 億片口罩。西班牙衛生部長伊利亞（ Salvador Illa ）就坦言，由於當地疫情太過嚴重，醫務人員都面臨缺乏口罩的困境。因此，考慮到對抗疫情所需的口罩量，因此決定一口起訂下 30 億片大單，以完成未來所有的需要，還可以填補國庫的庫存，以防止未來的任何需求。

該消息一曝光後，也引發許多網友討論，不少台灣人一看也紛紛驚嘆直呼，「 30 億個口罩不嫌多啦，因為還要扣掉 3~40% 的瑕疵」、「台灣都用送的耶！」、「一片賣 13 元人民幣？？」、「這樣也很好啊，終於想到要戴口罩了」、「國家級掃貨，大媽搶買衛生紙，完全無法比」。（編輯：陳雅雲）

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