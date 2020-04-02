中央流行疫情指揮中心今(2)日指出，國內新增1013例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計33,733例(含29,755例排除)，其中339例確診(今日新增案330至339)，分別為291例境外移入及48例本土病例。其中新增的案336是女性社區保全，近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，3月26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診，相關接觸者調查中，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增的8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月15日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

今日新增的本土個案分別為50多歲男性(案335)及40多歲女性(案336)，其中案335多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與案291(印尼境外移入)接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診；相關接觸者居家隔離中。

案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮官陳時中表示，目前也展開疫調，會調錄影帶，針對這段時間有接觸者進行相關疫調，有出國史及症狀都會擴大採檢。

至於案331在2月27日至3月22日參加南美旅遊團，該團有1人於3月27日確診(案259)。案331於3月28日發病，30日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計2人確診。

案333在1月14日至3月14日與丈夫(案155)同赴丹麥探親，15日出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，20日曾就醫採檢，結果為陰性；後來症狀持續，並於29日發燒，30日經衛生單位安排就醫採檢，今日確診。

案334於1月4日前往加拿大就學，3月7日至19日與案182、303及304同至美國自助旅遊(該團共10人)，返國後於30日發病，經衛生單位安排採檢後確診；截至目前該旅遊團群聚共5人確診。

案338於3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊(與案61、72、104、108同團)，返國後居家隔離，25日發病，30日就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。其餘境外移入個案詳情，請參閱新聞稿附件。

確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，其中1人有發燒症狀後送就醫；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

案新336是一名社區保全，近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。