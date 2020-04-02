新冠肺炎全球大流行，全球確診人數突破 93 萬。對此，蔡英文總統也在昨（ 1 ）日決定捐出 1000 萬片口罩給需要的國家。對此，律師呂秋遠也認為「批評援外口罩這件事，剛好是一面照妖鏡」。

呂秋遠說，當蔡英文宣布要捐贈歐洲、美國、友邦一千萬個口罩，供這些國家的醫療人員使用時，大概可以推知會有這些攻擊：「為什麼台灣人要付錢買口罩，但是國外不用？」「為什麼自己人還不夠用，就要贈與給其他國家？」「為什麼之前不捐給中國，現在卻要捐給這些人？仇中媚美、令人作噁。」「為什麼現在捐贈的國家沒有中國，民進黨政府就是自掘墳墓，親手埋葬兩岸和平的契機！」「辱罵 WHO 秘書長、拒絕捐贈口罩給中國，這樣台灣要如何進入 WHO ！」

呂秋遠補充，「這些馬景濤式的怒吼與沙祖康式的譏諷，隨著台灣開始可以幫助其他國家之後，大概陸續會出現」，並認為「批評援外口罩這件事，剛好是一面照妖鏡，可以讓我們輕易的理解，口罩要不要贈與、如何分配，在某些人眼裡，其實就是政治問題，而且是向中國示好的一種方式而已，跟生命安全，一點關係也沒有，在他們眼裡，只有政治，沒有衛生」。

呂秋遠也感嘆的說，「也其實，台灣是被眾人欺負的孤兒，一直都是，這才是我們現在，堅強的理由」。（編輯：潘毅）