台灣遏制2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情獲得廣大肯定，歐美媒體更稱讚台灣是全球防疫的榜樣，總統蔡英文1日才宣布捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，「焦糖哥哥」陳嘉行便在臉書發表看法，直讚：我們台灣可以拯救世界！

總統蔡英文的1000萬片「口罩外交」，引來一些批評聲浪，認為台灣還有許多人在排隊買口罩，但政府竟要將口罩捐給別人，令人無法理解，但「焦糖哥哥」陳嘉行卻有不同的看法。

他在臉書說：「我想問罵的人：你（妳）們在台灣誰買不到口罩的？我只花不到10秒就在網路上訂好了。再問，如果其他國家因《武漢肺炎》（新冠肺炎）崩潰，你（妳）覺得台灣能繼續沒事過自己的小確幸？不是最愛講台灣經濟起飛嗎，台灣能起飛不就乘著世界的風。」

陳嘉行更表示，過去台灣靠大撒幣來獲得友邦的認同和國際地位，如今卻能夠靠口罩外交，讓全世界所有國家肯定及認識台灣，還「國家」、「國家」地稱呼台灣，因此他認為政府的這項措施並無不妥。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。