自中國爆發疫情的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）據官方數字，逐漸在境內趨緩。 3 月 31 日中國國家衛生健康委員會首次公開正在接受醫學觀察的「無症狀感染者」，並說明今後將會繼續公布無症狀者的清況。

由於尚未有證據顯示無症狀感染者不具傳染力，中國衛健委的公告引起外界關注，《彭博社》引述美國情報機關上週向白宮提供的報告，指出中國掩蓋了國內冠狀病毒的擴散範圍，以及降低該病整體的確診人數和死亡人數。

兩名匿名官員表示，中國案例和死亡報告都是「故意」公開不完整的資訊。疫情自去年底於湖北省爆發，然而至今中國僅有約 8.2 萬個案例、約 3 千例死亡；相比之下，美國疫情在近幾週確診病例就突破 20 萬、4 千死。

湖北殯儀館內成千上萬的骨灰罈，以及各國領導人的公開表態，導致中國內外質疑聲量越來越大。中國當局多次更改計算確診病例的方式，過去的幾週「無症狀」的患者完全被排除在數據之外，直到本週二（ 31 ）中國才新增了超過 1,500 名無症狀病例。

美國內布拉斯加州的共和黨籍參議員薩斯（ Ben Sasse ）告訴《彭博社》，美國死亡人數大於中國是錯誤的，薩斯無法提及機密的內容，但他表示中國在確診數字上撒謊是顯而易見的事。

由於韓國在大邱爆發「新天地」教會群聚感染後，改採擴大篩檢，且將無症狀患者也列入確診案例中，因此被當作是參考數據的指標之一。《彭博社》表示，韓國國內約 20% 的確診例為無症狀患者，這代表中國境內的感染者數字可能更高。

除此中國之外，美國官員也指出伊朗、俄羅斯、印尼、埃及、沙烏地阿拉伯、北韓，可能也沒有如實通報確診數據。其中特別是北韓，至今仍未通報確診案例，即使各種消息指出境內可能已經有感染病患。