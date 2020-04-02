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《傳說對決》2020 GCS 春季職業聯賽目前戰況陷入膠著，除了2019 GCS 夏季賽冠亞軍Hong Kong Attitude （HKA）及One Team（ONE）勝負互咬外，今年由新教練－前賽評蘭特領軍的閃電狼（FW）也藉由過人的BP技巧與戰術執行力急起直追，問鼎春季例行賽冠軍寶座。而昔日世界王者MAD則陷入苦戰位居第四。第三輪賽事將於本週展開，各隊將火力全開爭奪季後賽門票，精彩賽事敬請玩家拭目以待。

2020 GCS 春季職業聯賽目前戰況陷入膠著，由HKA 、ONE、FW爭奪春季賽冠寶座

去年ONE在夏季例行賽排名第一，但在GCS總決賽以及AIC國際賽碰上HKA時，皆被HKA直落四完封。本季ONE重整旗鼓，在前兩輪對上HKA，分別以3:0及3:1的好成績雪恥，更成為本季唯一讓HKA吞下敗仗的隊伍，雙方目前競爭激烈，互爭聯盟第一之位。

從春季賽開賽至今，ONE不斷嘗試新套路及補強新血，表現亮眼

此外，如ONE順利在4月4日春季賽第二輪最後一場賽事拿下勝分，排名將上升至聯盟第一，與聯盟王者HKA形成拉鋸戰。從春季賽開賽至今，ONE不斷嘗試新套路及補強新血，隊中成員KID更有著GCS線霸之稱，從凱撒路調至中路後，更加穩守戰地並且帶領隊伍不斷轉線，突破對方防守，攻下主堡贏得勝利。

有著GCS線霸之稱的KID從凱撒路調至中路後，更加穩守戰地並且帶領隊獲得勝利

除此之外，本賽季黑馬FW在BP軍神蘭特的帶領下也戰力大增，直逼本賽季第一寶座。FW在本季常以出其不意的BP策略壓制對方選角，加上隊上打野新血Kato的優異表現，連續兩次扳倒昔日世界王者MAD，更在第二輪交戰中以3:0完封ONE，後續的爆發力值得期待。

本賽季黑馬FW在BP軍神蘭特的帶領下也戰力大增，直逼本賽季第一寶座

選手榮耀之路（統計至3月29日）：

每分鐘最高經濟(694.14) ：ONE Hakke

總助攻數(268次)：FW Gua

推塔王(63座)：HKA TheMan

MVP王(10次)：HKA EZ

最高平均KAD(6.91)：HKA TheMan

總擊殺數最高(118殺)：HKA XiaoLin

春季賽第二輪最後一場賽事將於４月４日開打，率先由本季新血Most Outstanding Player （MOP）對上有望挑戰聯盟第一的ONE；而HKA及FW也將持續於接下來的賽事中發揮實力，爭取2020GCS春季賽第一的寶座！

新聞來源為Newtalk 新頭殼