（中央社記者林克倫北京2日電）中國外交部官員上午表示，中國海外留學人員總數160萬人，目前尚在國外者約140萬人，多數仍選擇留在當地；對確有困難急需回國留學人員，將及時採取必要措施逐步有序回國。

中國國務院新聞辦公室上午舉行「疫情期間中國海外留學人員安全問題」記者會，外交部副部長馬朝旭在回應海外留學生應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情時，作上述表示。

他指出，中國海外留學人員有4個特點，一是人數眾多，據教育部門統計，海外留學總人數160萬人，目前尚在國外的大約140萬人。

二是留學人員分布在不同國家和地區。美國約有41萬，加拿大約23萬，英國約22萬，德國、法國約11萬，澳洲、紐西蘭約28萬，日本與韓國約18萬，分布很廣。

馬朝旭說，三是所在國的疫情發展階段不同，採取的防控措施也不同；四是留學人員處境不同，需求也存在差異。

對此，他指出，大多數留學人員按照世界衛生組織和國家疾控中心建議，秉持「非必要、不旅行」原則，仍然選擇留在當地，有助於避免倉促回國引發交叉感染，或者因中轉國家邊防管控措施而中途受阻，也可以避免對學業、簽證可能產生的影響。

至於人在疫情嚴重國家，確實有困難急需回國的留學人員，馬朝旭指出，將協助這些人逐步、有序回國。留學人員要在登機之前、旅途中、入境後，積極配合民航、口岸和地方防疫部門嚴格執行各項防疫規定，既對自己的健康，也對廣大公眾安全負責。

在海外留學生受感染人數上，與會的中國教育部副部長田學軍表示，根據駐外使領館回報，截至3月31日共有36名海外留學生確診，都及時得到比較好的救治，現在已經有11人治癒出院。（編輯：周慧盈）1090402