上週內政部長徐國勇以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，此事也引發軒然大波，不但部長移送署長是史無前例，行政院長蘇貞昌。徐2日在出席行政院的院會，但會後記者會沒有露臉，徐國勇下午受訪時強調內政部、科技部不是主要紓困的單位，像是科技部也沒有出席，要外界不要想太多。

新冠肺炎對經濟的衝擊巨大，在外界質疑600億、後續追加的400億振興預算不夠，行政院也做出回應，原本清明連假，公務員也休假，但政院臨時召開院會商議，徐國勇也出席，但徐僅出席閉門的院會，在後續的記者會中，徐並未現身，直到下午出席防護衣捐贈活動才講述他跟蘇揆的互動。徐國勇強調兩人沒有特別聊什麼，也不會尷尬，至於陳家欽案不多做回應，就是「依法辦理」。

至於院會後記者會蘇貞昌大陣仗帶著13位首長出席，卻不見內政部官員身影。徐國勇解釋，不是只有內政部沒出席，科技部有五十多億預算也沒出席，出席單位主要是要去紓困跟振興的單位，例如內政部、科技部就不是主要的紓困單位。

徐國勇說，內政部的預算主要是村里幹部補助，因為他們加班很辛苦，其他像是交通部、經濟部，要對企業紓困才是重點，今天我們兆元救台灣，希望把條例送到立法院趕快通過。他強調，自己當過行政院發言人所以很清楚，記者會場地就是這麼多人，要外界不要想太多。