2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求，近日蔡英文總統宣布捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。因此就有網友在網路上表示疑惑，「台灣口罩會不會捐太快？」沒想到兩派網友戰翻揭露 1 致命關鍵直呼「真的要搞清楚」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「口罩會不會捐太快啊」的文章表示，「世界疫情爆發，行有餘力，能幫助別人當然是好事。但現在大家買口罩還要排隊 14 天也只能買 9 個，根本就還不夠用。真的要送別國幫助防疫，至少也要等到人人每天都能買到一個口罩再說吧，自己國人都不夠用拿去送別人，叫國人做何感想」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

有網友認為「捐出去是可行的」，「我口罩是都還沒用完啦」、「不會，健康的人不用戴，捐給國外剛好」、「不夠？預購沒滿你知道嗎？」、「現在捐最有價值，當然捐阿」，也有網友覺得「自自己國家都不夠用了，還捐出去」，「捐了也是貼冷屁股」、「台灣人命不值錢啊，白種人優先」、「一週 7 片才正常，結果政府不給你反而送人，你開心？」、「我不反對捐贈，但先讓至少一周 5 個很難嗎？」。

但綜合網友意見，專業的鄉民分析後指出「台灣捐口罩的致命關鍵」在於，「即便現在這 1000 萬不捐也沒辦法給台灣人一人一片，且台灣捐出去的口罩是給醫護的，等於救人一命，救救別國的醫護人員，時機剛好」，其他網友們看完後紛紛認同，「醫療人員很重要好嗎？捐給他們有什麼不對」、「捐出去的口罩，應為國外醫療機構所用」、「不要捐給中國都行，他們自己產量也夠都能外銷了」。（編輯：王柏文）