2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，蔡英文總統昨（1）日宣布，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此，就有網友曝光了外國人對該事情的看法，而引來討論。

蔡英文昨日在總統府召開記者會，表示將捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。另外，蔡英文也表示，台灣將在口罩、藥物、技術三大方面著手支援有需要的國家，希望能藉此防止全球疫情擴散，也盼望能從「 Taiwam can help 」成為「 Taiwan is helping 」。

對此，就有一名網友於 PTT nCoV2019 版上發文，表示台灣捐出口罩後，除了那些來自官方的感謝函以外，在推特上也有許多其他國家的國民用「 #TaiwanHelps 」、「 #TaiwanCanHelp 」，這兩個 hashtag 來感恩台灣！

原 PO 也指出，自己約略看了一下有使用該標籤的發文，透露「看到波蘭人、美國人、土耳其人、日本人、泰國人…等一起使用這個 hashtag 」對此，他也向大眾喊話「如果各位也有推特帳號，也一起去分享吧」。

貼文一曝光後，也引來許多台灣網友留言，紛紛讚嘆直呼「看到推特貼滿國旗好感動」、「捐是好事！至少目前台灣產能有能力捐」、「能有實質交流比較實在～醫護都辛苦了」、「能力所及拜託現在多捐一點，真的雪中送炭救急才有意義，保護醫護就是救人…」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。