導演吳宇森一向和太太牛春龍鶼鰈情深，兩人結婚44年以來，總是患難與共，但沒想到的是，在共同度過吳宇森導演罹患淋巴癌的病痛之後，牛春龍的身體也出現狀況，在今年結婚44週年（3月5日）之後，選擇於3月12日進醫院開腦瘤手術。

根據兩人的友人倪有純小姐表示，開刀那一天真是「奇蹟」，尤其67、8歲的牛春龍，居然一開完刀住院一天就馬上能下床走路，最是令所有醫護人員感到驚喜。

倪有純透露，當吳導得知牛春龍患上腦瘤要開刀，就非常焦慮，偏偏又遇上2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發，危上加危，令他們原本慶祝結婚44周年的一餐，蒙上吃「最後一餐」的陰影，十分傷感。

倪有純形容說：「那天清淡的蔬菜，兩人吃得很像即將生死離別，他們都不敢談瘤與癌的相關問題，也怕觸碰這問題以後，兩人會掉入情緒悲傷裡。那一餐，吳宇森吃得很放不開，因為他情緒很低調，牛春龍反而放下了，她嘻嘻哈哈哈、想把氣氛營造得快樂一點。不擅言辭的吳導則不斷幫太太挾菜，以肢體動作示愛。而他們這一餐竟只講了兩個字『健康』，祝彼此健康。」

至於3月12日開刀當天，整個過程更是驚心動魄，據悉，當時美國疫情已經大大延燒，但73歲的吳導還是冒著生命危險，進醫院陪伴太太（當時醫院規定只能一人陪伴），倪有純說當時吳導心想：「這個女人在2011年底，他得到淋巴癌第三期的時候，曾經賣房子變現金，不顧一切、日夜不分的陪伴照顧他，並且鼓勵安慰他度過最困難的時刻。因此現在換成太太生病，他也要盡所能的幫助陪伴太太。」

事實上，牛春龍手術前看到腦部圖片時，也非常害怕，很擔心自己就此一去不返，若在手術中間發生腦中風和腦溢血，很可能就回不來了，幸虧她的堅強令其開刀後的身體狀況良好，甚至一開完刀第二天，牛春龍就嚷嚷著下床，回家吃吳宇森燒的菜。而且據說開刀後會失去嗅覺，但她竟然每天都可以聞到吳導演燒菜的香噴噴味道，被醫生說是奇蹟。

至於牛春龍術後的這段時間，吳導也已經不再去洛杉磯辦公室上班（籌拍新版《喋血雙雄》），在家裡寸步不離的陪伴老婆，協助頭部傷口貼膠帶，煮飯給她吃，希望他的愛妻早日復原。

據了解，牛春龍頭痛已有一、二年，直到去年9月照了核磁共振，才發現腦中長東西，但當時還沒有很大，等到2020年一月再照第二次時，腦瘤（良性）卻變成乒乓球那麼大，因此牛春龍主動要求趕快開刀，幸虧術後一切平安。

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