新冠肺炎疫情持續蔓延，全球確診飆破 90 萬例，對此，總統蔡英文昨（ 1 ）日宣布，將捐贈 1000 萬口罩給需要的國家。不過國民黨前立委陳學聖卻貼出 1 張照片大罵「請問小英你排過嗎？蘇貞昌你排過嗎？各部會首長你排過嗎？」

總統蔡英文昨宣布，台灣口罩產能目前已達每日 1300 萬片，且即將達到 1500 萬片，不但足以充分供應國內需求，更從過去的口罩進口國，一躍成為全球第二大的口罩生產國，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1000 萬片口罩給需要的國家，首波將給歐盟疫情較為嚴重的國家，包括義大利、西班牙等等。

對此，陳學聖則曬出一張照片，附註「剛剛特別去藥局走了一圈，請小英總統回答大家，連續假日、下雨天，民眾大排長龍，在排什麼？排簽唱會、排領免費雞排……，就排隊買口罩啦！」

陳學聖忍不住痛批，「這就是人民的日常！請問小英你排過嗎？蘇貞昌你排過嗎？各部會首長你排過嗎？……大人們沒排過之前，先不要說一人一片會浪費，先把大家口罩補足補滿，海外學子補足補滿……，之後小英你要捐國外幾千萬片，我都雙手贊成」。（編輯：潘毅）

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