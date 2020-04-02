（中央社紐奧良2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延全球，美國爵士鋼琴大師艾利斯．馬沙利斯（EllisMarsalis, Jr.）也在染病後不幸病逝，享壽85歲。他曾於2015年10月來台參加兩廳院夏日爵士派對。

艾利斯．馬沙利斯的兒子馬沙利斯三世（EllisMarsalis III）昨天深夜接受美聯社訪問時證實，父親因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）引發的肺炎而過世。

紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）也透過聲明宣布艾利斯．馬沙利斯的死訊。她在聲明中表示：「艾利斯．馬沙利斯是位傳奇人物。他代表紐奧良爵士樂的原型。」

肯崔說，艾利斯．馬沙利斯是「老師、父親也是指標人物，任何言語都不足以形容他帶給這個世界的藝術、歡樂與驚奇」。

出生於路易斯安那州紐奧良的艾利斯．馬沙利斯生涯大部分時間都在待在紐奧良，包括在大學任教。

他共有6個兒子，其中4個都是音樂人，包括知名爵士小號演奏家溫頓（Wynton Marsalis）與薩克斯風手布藍佛（Branford Marsalis）。布藍佛曾是英國歌手史汀（Sting）巡迴演出的班底。

艾利斯．馬沙利斯搭配即興創作的悅耳曲風常被形容是浪漫的、當代的音樂，或簡稱「路易斯安那爵士樂」。他總是以不插電方式進行鋼琴表演。

不僅是表演者，艾利斯．馬沙利斯也成立ELM唱片公司。在兒子成名後，他加入他們以及主流唱片公司的其他樂手一同錄製音樂專輯，也發行個人專輯。

艾利斯．馬沙利斯經常參與「紐奧良爵士與傳承音樂節」（New Orleans Jazz and Heritage Festival）的演出。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉學源）1090402