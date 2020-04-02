中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增10例新冠肺炎確診案例，有8例是境外移入，其中案338為60多歲男性，與之前4名確診個案都是同一奧地利捷克旅遊團員，而他在3月14日返國居家隔離，當日就出現腹瀉咳嗽等症狀，3月30日就醫採檢，從返國到就醫採檢拖了16天。指揮中心表示，將釐清個案在接受居家關懷過程中是否有告知症狀。

今日確診的案338是在3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊，先前同團已有4人確診，包括案61、案72、案104及案108，其中案108為40多歲的男導遊， 帶這團到奧地利與捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢並通報，19日確診新冠肺炎，住院11天後，在3月29日不幸離世。而另3名同團確診病例為重症。

至於今日確診的案338，在3月14日返國後進行居家隔離，14日當日就發病，出現腹瀉、咳嗽等症狀，一直到30日才就醫採檢，今日確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案338一開始只有輕微症狀，30日就診時照了X光發現有肺炎現象，目前症狀算輕症，由於該團目前5人確診有3人重症，還有1名死亡案例，接下來會密切追蹤其身體狀況。

指揮中心發言人莊人祥則說，居家隔離個案都有接受追蹤關懷，過程中如有任何症狀應告知關懷人員以便安排協助就醫，這名個案出現腹瀉與咳嗽症狀，是否有告知，還待後續釐清。至於其同住家人，都需要居家隔離，也要視情況進行採檢。