▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明奧捷團又一團員確診新冠肺炎目前情況。（圖／疾管署提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明奧捷團又一團員確診新冠肺炎目前情況。（圖／疾管署提供）

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中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增10例新冠肺炎確診案例，有8例是境外移入，其中案338為60多歲男性，與之前4名確診個案都是同一奧地利捷克旅遊團員，而他在3月14日返國居家隔離，當日就出現腹瀉咳嗽等症狀，3月30日就醫採檢，從返國到就醫採檢拖了16天。指揮中心表示，將釐清個案在接受居家關懷過程中是否有告知症狀。

今日確診的案338是在3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊，先前同團已有4人確診，包括案61、案72、案104及案108，其中案108為40多歲的男導遊， 帶這團到奧地利與捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢並通報，19日確診新冠肺炎，住院11天後，在3月29日不幸離世。而另3名同團確診病例為重症。

至於今日確診的案338，在3月14日返國後進行居家隔離，14日當日就發病，出現腹瀉、咳嗽等症狀，一直到30日才就醫採檢，今日確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案338一開始只有輕微症狀，30日就診時照了X光發現有肺炎現象，目前症狀算輕症，由於該團目前5人確診有3人重症，還有1名死亡案例，接下來會密切追蹤其身體狀況。

指揮中心發言人莊人祥則說，居家隔離個案都有接受追蹤關懷，過程中如有任何症狀應告知關懷人員以便安排協助就醫，這名個案出現腹瀉與咳嗽症狀，是否有告知，還待後續釐清。至於其同住家人，都需要居家隔離，也要視情況進行採檢。