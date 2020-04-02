2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，蔡英文總統昨（1）日宣布，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此，就有網友曝光了外國人對該事情的看法，更揭露國外給予台灣的稱號，而引來討論。

蔡英文昨日在總統府召開記者會，表示將捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。蔡英文表示，台灣從過去的口罩進口國轉變成全球第二大的口罩生產國，口罩日產量不斷向上突破，已能充分供應國內需求，從下週四（ 9 ）開始，國人每人、每 14 天，可以購買成人口罩 9 片或兒童口罩 10 片；同時，政府也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫，持續努力提升國內防疫能量。

對此，就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示「這次台灣捐 1000 萬個口罩，是不是一戰成名！？」原 PO 指出，自己認為這次捐贈的消息一傳出，許多歐美人士都會在推特上 hashtag 「 #Taiwanhelps」。他坦言，這代表了國外的人都認識 Taiwan ，不會再搞錯成 Thailand 了！

另外，他也透露，「台灣是個有主權而且醫療、科技各方面都超強，感到非常驕傲，我看到 twitter 上有人說台灣是 Wakanda-liked conuntry （像漫威電影裡面黑豹的國家，小國但是科技超強！！！）」這樣的狀況，也讓原 PO 感動表示「網路上搜尋 Taiwanhelps 跑出來的推特頁面，從頭開始往下看真的眼淚流下來了…」。

貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多台灣人一看也紛紛感動直呼，「感謝當然一時的，但印象就是這樣累積的」、「能幫助就幫助，被幫助的國家裡會有記得困難時伸出援手的朋友」、「是，覺得一戰成名+1」、「就人道救援 ok 啦」、「這時機捐口罩根本大賺名聲，對台灣幫助很大，利大於弊」、「雪中送炭才會讓人記得」。

然而，也有人持不同看法，表示「還是不會有國家因此跟台灣建交啊」、「感謝還要遮遮掩掩，還是認清現實吧」、「希望如此但是現實殘酷」、「目前就是用來嗆嗆中共，離一戰成名還有點距離」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

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