國民黨新科黨主席江啟臣要徵「數位諸葛亮」，結果「笑果」特別好，不但被譏諷「阿斗劉禪有孔明也沒用」，更被譏諷說有「斯懷、超明、毓蘭、玉珍和Lulu」等「五虎將」鎮守立法院，蔡英文一定撫掌大笑說：「吾無憂矣‧‧‧」

國民黨的困局還不只於此，只要韓流還在，三不五時就被炒作「搶救韓國瑜」、「韓國瑜選黨主席」或者「韓國瑜選台北市長」這些話題，韓流當關，孔明在世也只能徒呼負負！

因為韓流綑綁下，國民黨和韓國瑜注定一籌莫展！

對討厭韓國瑜的人來說，韓國瑜去年所造成的負面衝擊太大、太深刻，說穿了，這是國民黨最可悲的局面，韓國瑜逃不過罷免這一關！

這是最諷刺的結局，韓國瑜曾是國民黨的「救世主」，最後，韓國瑜也徹頭徹尾的拖垮了國民黨！

換個角度說，國民黨如果真的想要走出低谷，只有當韓國瑜消失在政壇，國民黨走出「韓流」夢靨，認清不可能再有「救世主」一切「歸零」，不再夢想一夕奪回中央政權，好好學習如侯友宜般紮實從地方做起，如同三十年的黨外和初創黨的民進黨，先做好地方執政的口碑，一步一腳印地重啟爐灶，或許能重建植根於土地的國民黨。

成也韓國瑜，敗也韓國瑜，走出陰霾，必先忘了韓國瑜！

關鍵，就在於國民黨必須下定決心擺脫限制國民黨改變的「救世主情結」，國民黨的「救世主情結」其來有自，國民黨創黨百餘年，雖然每一次國民黨掌權之後都會腐敗，但中層與基層的國民黨員總會奮起，可惜的並不是奮起改革，而是如同特定信仰團體般，全心全力去尋找新一代救世主，然後簇擁在新救世主身邊。

國民黨還是「大宅門」性格，所有的「救世主」必是「天無二日」，任何被「神格化」的領袖都被寵愛和縱容，都傲慢與自大，每一個「救世主」都不自覺地會展現了他的權力不容挑戰的絕對意志，任何提醒和質疑終究都是狗吠火車，火車依然無情碾過。

2018年，非典型的韓國瑜突然竄升創造了「韓流」，這次神話更有粗暴個性，韓流大殺四方，國民黨的仕紳結構被自己摧毀、國民黨的專業素養被摧毀、國民黨的對美國的長期經營被鄙視、國民黨的穩健和敦厚蕩然無存‧‧‧

國民黨一夕間淪為「國瑜黨」，民粹情緒高漲，盲目的救世主崇拜情結下，以及極端排他性之下，韓國瑜就是那個救世主，也因此讓國民黨更投機、更懶惰，以為班師回朝指日可待！

因為缺乏反省，自然不會進行改革，只會有著『藍天仍在』的幻覺！因此，國民黨的「列寧式革命政黨」本質的弊端從沒解決，黨內的民主化遙不可及，以為可以重享富貴，卻只有一次又一次的幻滅！」

馬英九經過八年自毀，韓國瑜更加快速地自毀，原因就是國民黨雖然渴望救世主，充滿的「太陽」情結，卻忘記太陽雖然光芒耀眼，更可能吞噬萬物，毀滅國民黨的一切！

事實上垂死前的太陽都會更狂暴，貪婪地吞噬與毀滅一切，最後變成是連光明都要吞噬的『黑洞』！

如今，韓國瑜的處境就是那個最後殘存的黑洞，拉著國民黨走向虛無幻滅！

也只有這個「黑洞」有機會被崩解，國民黨才有逃生的希望。

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com