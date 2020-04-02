2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例，而截至台灣時間凌晨 2 時，全球確診總人數已經突破 100 萬。對此，就有一名網友貼出了各階段的確診數據成長時間，而引起許多人討論。

有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示在德國新增 513 例後，新冠肺炎已在國際造成百萬人染病，且死亡人數也達到 50000 人，目前死亡率約 5% 。另外，原 PO 也在貼文中分享了數據各區段的成長時間：

40 萬→ 50萬 ： 48 小時

50 萬→ 60萬 ： 39 小時

60 萬→ 70萬 ： 33 小時

70 萬→ 80萬 ： 43 小時

80 萬→ 90萬 ： 29 小時

90 萬→ 100萬 ： 25.5 小時

數據排列出來後，原 PO 就驚嘆直呼「 90->100 也是目前速度最快的一次」，讓他擔憂是否疫情沒控制住。

整理一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛擔憂，直呼「破百萬，位數多一位，導致 Youtube Live 顯示錯誤…」、「這表示一個警訊啊」、「真的比較擔心醫療條件不好的地方會不會大爆炸」、「因為母群體越多人，表示其他人被感染率增加，增加速度會更快」。

不過，也有人持不同看法，直言「指數成長的東西當然越來越快……」、「還好啦！就大家檢疫速度變快」、「數量增加的數度越快越好，避免未檢測一直感染」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。