2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例，近期美國更是成為疫情重災區。對此，就有網友排列出美國歷年重大死傷人數的行名，其中新冠肺炎的名次，就引起許多人討論。

新冠肺炎疫情狂燒，截至台灣時間凌晨 2 點，全球新冠肺炎確診病突破 100 萬例，其中美國的確診人數也突破 21 萬，更有 5 千多人死亡。對此，就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己排列了美國歷史上重大事件的死亡人數排次，其中因「新冠肺炎」則排在第七。

排行一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛驚嘆直呼，「如果川普之前沒有刻意嚴重誇大數字，最後真的不無可能超過一戰」、「西班牙流感真可怕，超過一堆戰爭」、「川普不是說了， 10 萬以內就很厲害了」、「不用看死亡人數，這波全球經濟崩盤影響夠大了吧」、「死亡人數拉到跟戰爭一樣多都很可怕」。

事實上，美國總統川普先前曾於 3 月 31 日晚間白宮記者會上表示，當前美國的疫情犧牲，不僅超過了 911 事件的傷亡數據，「我們所見證的時刻，很可能是比兩次世界大戰還要慘烈的本土犧牲。」（編輯：陳雅雲）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。