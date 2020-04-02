2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。而台灣由於快速的防疫對策，於近期受到不少外媒關注。對此，美國媒體 PBS、NewsHour 就以台灣防疫成功的內容做為報導，而引發許多台灣人討論。

根據《中央社》報導，美國公共電視新聞網曾指出，台灣由於地緣關係靠近大陸，原本美國約翰霍普金斯大學一開始預測台灣疫情恐怕是全球第 2 慘，但沒想到台灣一系列的防疫作為，竟打破外界預測。

對此，美國公共電視新聞網（ PBS ）《新聞時刻》（ NewsHour ）就透過 7 分鐘影音，以台灣成功防疫政策為內容進行報導，影片中，主播先是介紹台灣與中國距離相近，僅約130公里，且兩岸互動頻繁，約數百萬人次往來。

然而，在新冠肺炎疫情於中國開始出現後，美國約翰霍普金斯大學（ Johns Hopkins University ）就曾預估台灣疫情可能會僅次中國，成為全球第 2 慘的疫區。然而，截至 4 月 1 日，台灣只有 329 例，讓外界跌破眼鏡。

除此之外， PBS 也在報導中，以視訊追蹤了 2 名自英國與澳洲回台的民眾。在影片中，從英國回台的 Anna Lee ，一下機就和 PBS 記者聯絡，透露從踏入台灣國門那刻起，外媒透過此連線，親眼見證了台灣政府的完美且完善的防疫措施，包括在機場的申報健康狀況、量體溫、進行篩檢，到最後的防疫計程車，都被記者看在眼裡。

另一名，自澳洲返台的 Micky Du 則以視訊方式向 PBS 展示 14 天自主隔離的生活情況，除了會收到衛生福利部疾病管制署所發送的簡訊、 14 片口罩外，防疫人員也會到府關切。而 PBS 也在報導中也分享，台灣透過手機來追蹤自主隔離者的行蹤，甚至還特別開發 APP 讓民眾能順利購買口罩。

PBS 報導中，也採訪到了前衛生福利部疾病管制署署長郭旭崧，郭旭崧認為 2003 年台灣爆發 SARS ，慘痛的歷史讓台灣學習到了驚豔，因此早就提前為流行病作最完善的防範，能在中國大陸宣布前做出判斷，同時更讓醫院有 30 天庫存用品。

報導指出，台灣曾派 2 名醫生前往武漢了解當地情況，並於 1 月 20 日就成立了中央流行疫情指揮中心，最後更提到台灣超前部署的秘訣，包括「不相信中國政府，也不相信世界衛生組織（ WHO ）」。前任美國在台協會處長司徒文（William Stanton）在受訪也坦言，世衛組織一直站在中國的立場講話，這反而讓台灣認為中國的疫情更加可疑，且中國不准台灣加入世衛，「這是很蠢的事」。

該報導一曝光後，也被轉貼至 PTT 上，許多台灣人一看也紛紛讚嘆直呼，「臺灣真的只有一個秘訣，其實很好學習」、「大家要繼續加油！！台灣加油」、「重點在超前部署，不相信中國，不相信 WHO 」、「我們也是有 SARS 的經驗這次防疫才做得很好」。（編輯：陳雅雲）