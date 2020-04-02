2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。而台灣由於快速的防疫對策，於近期受到不少外媒關注。對此，印度媒體近日就針對台灣、中國大陸、世界衛生組織，三者間的問題進行報導，而引發許多網友討論。

印度執政黨籍國會議員經營的 Zee News 電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）國際新聞頻道，於 3 月 31 日發布了 5 分鐘的評論節目，其主題則是頻論了台灣、中國大陸、世界衛生組織三者間的問題。

主播在節目中就指出，正當全球疫情狂燒時，，台灣是成功控制疫情的案例之一。然而，就在世界開始讚揚台灣的抗疫成功時， WHO 卻拒絕台灣的加入以及努力。主播也指出，台灣之所以進不了 WHO ，就是因中國宣稱台灣是中國的一省，其不斷阻擋台灣參與各種國際組織與平台。

主播透露，儘管全球疫情大流行，台灣仍被排除在 WHO 外，更無法受邀參加世界衛生大會（ WHA ）。她坦言，台灣在控制疫情上一直在全球領先，更透露台灣在去年 12 月是第一個向 WHO 發出有關疫情警報的，但卻被忽視。

除此之外，主播也透露，中國不僅是不准台灣參與國際事務，更阻止了台灣參加全球各種論壇與會議，而且在媒體報導台灣成功控制疫情時還恐嚇媒體。她也爆料，中國駐印度大使館於 3 月 30 日晚間發出聲明，猛烈批評印度媒體報導台灣要求加入 WHO ，聲稱台灣沒有這項權利，更恐嚇印度媒體必須遵守「一個中國」政策。

最後，她也強調在世界許多國家還在為對抗疫情時，台灣在沒有 WHO 的幫助下傑出抗疫， WHO 卻於此時將台灣排除在外，她鄭重呼籲，至少在這樣緊急的時刻，WHO應該結束（把台灣排除在 WHO 之外）這種不公平的排擠。

該影片一曝光後，也引來許多網友討論，不少台灣人一看也紛紛讚嘆直呼，「謝謝你願意支持」、「台印友好 XD 」、「推印度」、「太感謝了」。（編輯：陳雅雲）