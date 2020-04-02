2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，蔡英文總統 1 日宣布，在全球疫情持續蔓延及人道的考量下，決定捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此，外交部也曝光了義大利感謝影片，而引來許多台灣人討論。

蔡英文 1 日在總統府召開記者會，表示將捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。蔡英文表示，台灣從過去的口罩進口國轉變成全球第二大的口罩生產國，口罩日產量不斷向上突破，已能充分供應國內需求，從下週四（ 9 ）開始，國人每人、每 14 天，可以購買成人口罩 9 片或兒童口罩 10 片；同時，政府也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫，持續努力提升國內防疫能量。

對此，外交部也於 2 日於官方臉書上貼出了一支影片，在這短短 1 分 40 秒的影片中，台義大民間友好協會會長札凱拉、義大利眾議員帕賈諾、國會友台協會主席馬蘭參議員，都在裡頭感謝台灣對於義大利的援助。

而台灣所捐贈的物資，則是由義大利駐台代表紀大為（ Davide Giglio ）代表接受，將裝滿護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資的貨櫃送往義大利支援當地。值得注意的是，在影片後方，更有義大利的小孩以中文及義大利語，向台灣傳遞感謝，直言「謝謝台灣」、「感謝台灣」。

影片一曝光後，就引來不少網友討論，許多台灣人也紛紛大讚直呼，「希望醫療物資能盡快送到醫護人員手上，他們才有辦法保護自己、照顧病人」、「義大利加油」、「祝福義大利人民平安健康」、「雪中送炭，希望各國都能接續這股『善』與『愛』的循環」。（編輯：陳雅雲）

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