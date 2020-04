在中國爆發的2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )(簡稱新冠肺炎)持續荼毒全球,截至台灣時間 3 日上午 6 點,全球已有 1007977 人染疫, 53771 人因此死亡;其中美國疫情最為嚴峻、蔓延最為迅速,已有逾 23 萬人感染新冠肺炎,幾乎佔全球確診人數的 1/4 ,並已有近 6000 人不幸病逝。

綜合《法新社》、《 Euronews 》等外媒報導,目前全球已有超過 90 個國家或地區政府,實施強制性或建議性的外出禁令、宵禁或居家自主隔離,影響人口逾 39 億人,等於全球約一半人口,現在都因新冠肺炎疫情而遭到不同程度的行動限制。

#BREAKING Half of humanity asked to stay in confinement over #coronavirus: AFP tally pic.twitter.com/0atoII5r45

— AFP news agency (@AFP) April 2, 2020