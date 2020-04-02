在中國爆發的2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）持續荼毒全球，截至台灣時間 3 日上午 6 點，全球已有 1007977 人染疫， 53771 人因此死亡；其中美國疫情最為嚴峻、蔓延最為迅速，已有逾 23 萬人感染新冠肺炎，幾乎佔全球確診人數的 1/4 ，並已有近 6000 人不幸病逝。

綜合《法新社》、《 Euronews 》等外媒報導，目前全球已有超過 90 個國家或地區政府，實施強制性或建議性的外出禁令、宵禁或居家自主隔離，影響人口逾 39 億人，等於全球約一半人口，現在都因新冠肺炎疫情而遭到不同程度的行動限制。

#BREAKING Half of humanity asked to stay in confinement over #coronavirus: AFP tally pic.twitter.com/0atoII5r45 — AFP news agency (@AFP) April 2, 2020

由於傳播速度快、病毒狡猾、各國醫療體系和資源來不及應對，加上錯失防疫先機，新冠肺炎重創歐美，除了美國、義大利、西班牙外，連德國也成為第 4 個確診人數超過病毒爆發地中國的國家；義大利、西班牙的死亡人數亦已突破萬人。

根據美國約翰霍普金斯大學大數據統計，截至發稿時間為止，全球前 10 大疫情嚴重國家或地區，依確診人數多寡排序如下：

美國 238820 例，其中 5758 人死亡

義大利 115242 例，其中 13915 人死亡

西班牙 112065 例，其中 10348 人死亡

德國 84788 例，其中 1107 人死亡

中國 82432 例，其中 3322 人死亡

法國 59929 例，其中 5398 人死亡

伊朗 50468 例，其中 3160 人死亡

英國 34167 例，其中 2926 人死亡

瑞士 18827 例，其中 536 人死亡

土耳其 18135 例，其中 356 人死亡

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。