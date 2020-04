2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )(簡稱新冠肺炎)疫情在美國持續爆發,截至發稿時間為止,全美已有超過 23 萬人染上新冠肺炎,居全球第 1 。其中狀況最嚴重的紐約州,不但確診人數高達 92381 例,連死亡人數也已破 2300 人。紐約州州長古莫( Andrew Cuomo ) 2 日在記者會中表示,紐約州的庫存呼吸器將在 6 天內用完,屆時恐怕無法阻止病患因缺乏呼吸器而死去的「殘酷現實」。

綜合美國媒體報導,紐約州新冠肺炎確診病例達 92381 例,連兩天增幅保持在 10% ; 過去 24 小時就新增 432 例死亡病例,使得紐約州的累計死亡人數來到 2373 人,日增 22% 。

古莫在記者會中聲稱,目前紐約全州的呼吸器庫存約為 2200 台,但每天幾乎都會新增約 350 名新冠肺炎患者是需要用呼吸器救治的,按這個速度來看,該州庫存將在6天內用完:「當有人需要呼吸器卻得不到時,那人就會死,事實就是這麼殘酷。我們目前的消耗速度代表庫存只夠用 6 天左右。」

古莫也提到,雖然紐約州呼吸器嚴重不足,但州政府已制定應變方案,包括調度醫院閒置的呼吸器、暫停非必要手術、用麻醉機替代、單一呼吸器分流給更多病患使用等等,並持續對外採購。

為了盡快生產足夠的呼吸器以供全美新冠肺炎患者使用,白宮 2 日發布聲明表示,總統川普援引《國防生產法》( the Defense Production Act ),要求奇異( General Electric )、希爾羅姆( Hill-Rom )、美敦力( Medtronic )、 瑞斯麥( ResMed )、菲利浦( Royal Philips )與維亞爾醫療( Vyaire Medical)共 6 家醫療器材公司,一起投入呼吸器生產行列。

WH says Trump has invoked Defense Production Act again to prod General Electric and other companies to produce more ventilators.

— Jim Acosta (@Acosta) April 2, 2020