2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）疫情在美國持續爆發，截至發稿時間為止，全美已有超過 23 萬人染上新冠肺炎，居全球第 1 。其中狀況最嚴重的紐約州，不但確診人數高達 92381 例，連死亡人數也已破 2300 人。紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo ） 2 日在記者會中表示，紐約州的庫存呼吸器將在 6 天內用完，屆時恐怕無法阻止病患因缺乏呼吸器而死去的「殘酷現實」。

綜合美國媒體報導，紐約州新冠肺炎確診病例達 92381 例，連兩天增幅保持在 10% ； 過去 24 小時就新增 432 例死亡病例，使得紐約州的累計死亡人數來到 2373 人，日增 22% 。

古莫在記者會中聲稱，目前紐約全州的呼吸器庫存約為 2200 台，但每天幾乎都會新增約 350 名新冠肺炎患者是需要用呼吸器救治的，按這個速度來看，該州庫存將在6天內用完：「當有人需要呼吸器卻得不到時，那人就會死，事實就是這麼殘酷。我們目前的消耗速度代表庫存只夠用 6 天左右。」

古莫也提到，雖然紐約州呼吸器嚴重不足，但州政府已制定應變方案，包括調度醫院閒置的呼吸器、暫停非必要手術、用麻醉機替代、單一呼吸器分流給更多病患使用等等，並持續對外採購。

為了盡快生產足夠的呼吸器以供全美新冠肺炎患者使用，白宮 2 日發布聲明表示，總統川普援引《國防生產法》（ the Defense Production Act ），要求奇異（ General Electric ）、希爾羅姆（ Hill-Rom ）、美敦力（ Medtronic ）、 瑞斯麥（ ResMed ）、菲利浦（ Royal Philips ）與維亞爾醫療（ Vyaire Medical）共 6 家醫療器材公司，一起投入呼吸器生產行列。

WH says Trump has invoked Defense Production Act again to prod General Electric and other companies to produce more ventilators. — Jim Acosta (@Acosta) April 2, 2020

根據《美聯社》報導，有紐約的殯葬業者表示，他的公司 1 次能處理的遺體數量介於 40-60 具，但現在因為新冠肺炎疫情嚴重，截至當地時間週四為止，累積須處理的遺體多達 185 具：「我們急需幫助」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。