新冠肺炎疫情持續肆虐全球，總統蔡英文日前宣布，基於疫情延燒及人道考量，將捐 1000 萬片口罩給需要的國家，其中包括歐美國家及友邦國家。對此，義大利媒體報導稱，台灣捐贈口罩的舉動正提醒世界「台灣是獨立於中國存在」。

據義大利媒體《晚郵報》報導，世界衛生組織（ WHO ）將台灣排除在外，這是因為北京當局不希望國際承認實行民主體制的台灣是一個獨立個體，但隨著疫情升溫，現在是牽涉全球健康問題，或許應該先擱置分裂中國的爭議，對此作出例外處置。

對於台灣近日宣布捐贈口罩救援一事，報導稱「這個舉動正提醒著台灣是獨立於中國的存在」，且根據中國捐給歐盟 200 萬個外科口罩及 20 萬個 N95 口罩來看，台灣豪邁捐 1000 萬口罩，「比中國更慷慨」。

而該新聞也被轉至 PTT 熱議「才剛說要捐，馬上變台灣是獨立個體」、「傻眼，平常也沒在管台灣，一捐口罩就說是獨立個體」、「現在講好聽話不是重點，再看看疫情過後吧」、「台灣忽然間變國家了呢…」、「吵了好幾年的一中原則，因為口罩捐贈大分解？」、「媒體只是媒體，政府才是重點」、「坐等義大利政府給予回應，媒體都有立場看看就好」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。