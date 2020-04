新頭殼newtalk

備受玩家期待的《最後生還者二部曲》原先已經從2月延期發售至5月,但頑皮狗官方今(3)日再度公告,由於遊戲遭遇物流問題,雖然遊戲已經接近完成,但還是只能再度延期。頑皮狗這次表示他們無法給出確切的發售時間,在他們完成發售準備前,玩家還是得再等等。

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020