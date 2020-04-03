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備受玩家期待的《最後生還者二部曲》原先已經從2月延期發售至5月，但頑皮狗官方今（3）日再度公告，由於遊戲遭遇物流問題，雖然遊戲已經接近完成，但還是只能再度延期。頑皮狗這次表示他們無法給出確切的發售時間，在他們完成發售準備前，玩家還是得再等等。

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

以精緻劇情備受玩家期待的末日生存物語《最後生還者二部曲》先前已經宣布遊戲發售日期由2月延期至5月底，不過今日官方再度宣布遊戲將再次延期，而這次延期發售的時間未定。官方表示，《最後生還者二部曲》已經接近完成，製作團隊目前正在進行最終除錯工作，但由於頑皮狗發現近期物流意外受阻，《最後生還者二部曲》無法保證讓所有玩家都能同時玩到，因此官方只能無奈暫停發售遊戲，並在確保解決物流問題後再推出遊戲。

頑皮狗所指的物流問題很可能是武漢肺炎造成的遊戲零售與貨品物流產業的停滯。自歐美地區武漢肺炎疫情爆發後，美國遊戲實體零售商Gamestop近期已經宣布關閉店面營業，並改採網路訂貨服務來維持部份業務運作。雖然官方並未明確指出所謂物流問題到底是指何種問題，但確定的是玩家還是得再耐心等候了。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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