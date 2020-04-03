2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，就連南韓、日本、新加坡都有大量確診病例，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求，因此近日蔡英文總統宣布捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此就有網友在網路上表示疑惑，「台灣捐口罩能博得美名？」沒想到就有知情人曝光「國際生存法則」直呼「別傻了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「收我們口罩的國家以後反咬台灣」的文章表示，「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，說真的，這世界上還是看利益的，就算台灣現在再怎麼慷慨，博得美名。我完全可以預見有些國未來還是會和中共狼狽為奸，但這又偏偏是我們現在刷好感度的機會，我想等到那天來臨，大家還是只能氣得直跺腳吧」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點出「國際生存法則」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「有可能發生 不過你現在見死不救他們以後也不會理你啊」、「這應該是預料中的事」、「救人性命不須求回報」、「國家可能會有國家的利益，但被救的民眾會記得的」、「會有人忘記，但也會有人記得，做自己心安理得就好了」，甚至更有知情人點出致命的「國際生存法則」，他認為「這世界上現實政治講的不是誰對誰有恩，誰該感謝誰，而是這時候我該怎樣做對我的部署最有利。幫人只是手段，感謝只是口惠不實的禮貌。好感度這種事情民間或許存在，但政府自己也會換人，能有什麼好感呢？政府本來就應該按戰略和大格局去理性做事，而不是出於感情去做事，任何出於『好感度』去做事的政府都是不可理喻的」。

最後這位知情人也說「如果大家接受了這個事實，那就沒什麼好氣憤的，畢竟也不會是永遠」，而這番言論被大量鄉民推爆「好文推」、「觀念正確」、「非常中肯」、「國際關係就是場賽局，眼界要宏觀點」。（編輯：王柏文）