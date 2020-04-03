歐洲國家受到新冠肺炎影響，面臨醫療資源缺乏的狀況，不少國家都向中國購買口罩，而荷蘭衛生部日前宣布，收回已發往醫療機構約 60 萬個從大陸進口的口罩，荷蘭媒體更指出不少一線醫護使用的中國製口罩都「不合格」，但卻遭中國外交部發言人華春瑩打臉「出貨之前就說是非醫用口罩」，引發網友熱議。

華春瑩表示，在全球抗議形式下，中國秉持高度重視出口產品品質，據初步調查指出，那批口罩是荷蘭代理商自己採購的，中方企業出貨前已告知荷方此批口罩為非醫用口罩。

中方呼籲使用方，在購買和使用之前請仔細核對產品用途和使用說明，以及是否符合採購方的使用標準，避免急中出錯，且這樣炒作所謂的中國產品質量問題，是不負責任的，這樣不利於國際抗疫合作。

對此，就有網友在 PTT 貼文指出「這批口罩送到荷蘭時不是標示有近 N95 等級的防護嗎？況且口罩是人家荷蘭花了好幾倍的錢買的，人家付了錢就要給符合標準的貨不是國際常識嗎？我想請問，現在這情況誰會跟你買非醫療口罩，中方是在說啥鬼話？」

貼文一出，網友紛紛回應「真的笑死，這時候買口罩不防病毒難道防小人嗎」、「真的，用想的也知道，誰會花大錢在這時候買沒防護的口罩啊」、「不要說民眾要戴，醫療人員要戴怎可能買非醫用」、「大露餡啦！賺災難財被踢爆真的丟臉」、「外交當兒戲，搞得跟網拍一樣，買到瑕疵品只能怪自己下標沒看」、「中國口罩也不是多便宜，誰會花大錢買非醫用口罩…」。（編輯：張嘉哲）

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