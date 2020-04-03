「水哥」李英宏連手馬念先合唱〈我想和你瞎〉，歌詞描述與朋友跑夜店喝到瞎的點滴描述，彷彿勾勒出李英宏年輕時夜生活「今日有酒今朝醉」寫照，看似荒唐卻是難忘且無可抹滅的青春紀實。

〈我想和你瞎〉以李英宏大學時期跟朋友跑夜店的回憶為靈感而寫，歌名中的「瞎」指的就是放開玩、喝到掛的意思，坦言年輕時夜生活跑趴有一套S.O.P的李英宏笑說：「年輕時玩得很瘋，有時候一天晚上可以跑個三、四間夜店，不過因為那時候比較沒有錢，夜店的酒又比較貴，所以進去之前都會先去便利商店買酒先灌，等到嗨起來的時候就跟朋友一家換一家的夜店然後狂跳舞！然後到早上去吃涼麵當早餐，就是一個台北『晚九朝五』的生活！」

至於酒量部分，李英宏自招酒量還好，坦言有一次就是因為暢飲而讓自己差點被「撿屍」，「有一次我跟朋友到夜店暢飲，我記得到一半我就喝到不支倒地，結果我朋友竟然把我抬到路邊獨自丟下，然後他們自己跑去後續攤唱歌，後來早上他們來接我時，我已躺在停車格睡了三個多小時。」

此外，這次專輯與情色黏土雕塑家合作，創造了不少18禁的話題情色黏土雕塑作品，其中專輯照片一跟「莖湯匙」尺寸讓許多歌迷熱議，還開玩笑要李英宏拍全裸寫真驗明正身，他回應：「這個不是我尺寸！我只能說不是1：1去做！」

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