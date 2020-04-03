2019新冠肺炎（COVID-19）延燒全球之際，各國防疫如作戰，彰化縣政府年年都辦的考生祈福活動，今年因為武漢肺炎疫情影響，決定取消集會祈福，改推線上祈福專區，考生還可以線上博杯，抽籤，還可以幫忙解籤詩，讓準備考試的考生的眼睛都亮了。

受到新冠肺炎疫情不斷延燒，考季前彰化縣最熱門的活動「考生祈福」全部取消，改政為線上祈福，如不習慣隔空祈福的家長和考生，仍可親自到考生祈福舉辦地點，縣政府將按原計畫贈送智慧筆組，送完為止。

彰化縣政府每年都會分區舉辦考生祈福，讓考生就近參加，今年因為疫情持續升溫，決定取消辦理，彰化縣文化局長張雀芬說，雖然沒有大型考生祈福活動，但文化局則是推出考生線上祈福專區，考生點選進入，可以自行挑選祈福地點，就會出現Q版神尊，還可以線上博杯、抽籤，即刻就可以解籤詩。

張雀芬指出，考季即將來臨，原訂3月28日、4月11日、4月12日及5月2日舉辦的「彰化縣考生祈福活動」，預估計有上千人次參與，惟為配合嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19（武漢肺炎）防疫，因此取消集會式的活動，對於不便到現場者，更貼心設計線上祈福，讓考生在網路也可以擲杯求籤，祈求考試順利。

彰化縣長王惠美說，由文化局首創建置的「彰化縣考生祈福線上求籤」，請來專業團隊繪製Q版神尊，並以彰化孔子廟、和美道東書院、員林興賢書院、鹿港文武廟(文開書院)為背景，讓考生可自行點選至聖先師孔子、文昌帝君、朱熹夫子或魁斗星君求籤，造型可愛的神尊，讓即將應考的考生紓解壓力，並得到信仰神祉的庇祐。

文化局表示，自即日起至109年5月10日止，開放各級學校辦理考生祈福，及提供一般考生現場祈福免費索取智慧筆組，數量有限，索完為止。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。