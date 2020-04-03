電影《迷雁返家路》在疫情發燒的關鍵時刻，仍堅持映演，也獲得好評，不僅片中飽含許多精彩的人類，與大自然和睦共處的溫馨畫面，戲外演員與劇組間和諧動人的故事，也十分精彩。

天才童星小男主角路易斯凡斯奎，12歲就演出《天才樂手行不行》其中一位重要人物，出色的演技讓許多人注意到他的魅力，後來第二部片《迷雁返家路》馬上就與導演尼可拉斯凡尼爾合作，他興奮表示：「宛如展開一趟偉大的冒險，跟整個劇組一起旅行、生活。工作人員以及兩位男、女主角都十分照顧我，因此有機會可以深入探索電影奧妙的世界。」

不過後來電影拍攝結束之後，回到校園的路易斯凡斯奎卻在生活上反而變得困難，一度陷入憂鬱，內心封閉一段時間才敞開心胸，因為在拍攝現場與雁鳥自由、快樂共處的美好時光，總是讓他相當懷念。

而飾演母親的女主角梅蘭妮杜迪，則認為因拍攝長期相處下來，看著路易斯凡斯奎成長，似乎也成為他的母親，在片場的感情也相當融洽。《迷雁返家路》描述男主角托馬擅自駕駛輕航機，打算穿越北海帶領雁鳥們遷徙的冒險旅程。

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