亞洲旅遊台全新節目《摘星秘密客》將在明（4）日強檔推出，主持人王凱傑（Jason Wang）參加美國美食選秀實境節目《廚神當道》，並拿下亞軍。節目將帶大家來到奧地利、捷克、匈牙利，這3個國家受到奧匈帝國、鄂圖曼帝國和羅馬帝國的影響，因此當地飲食和文化兼具東方、西方元素，相當多元。

第一站是「Costes卡斯特斯」，這間是全匈牙利第一家摘星的米其林廳，2010年到2019年連續每年獲得米其林指南一星，而他們的主廚是米其林餐廳少見的女性主廚伊絲特（Eszter Palagyi）。伊絲特帶著王凱傑去拜訪食材的來源地以及供應商，這也是她的祕密基地，一般不輕易讓人知道，讓王凱傑聽到後相當興奮。

探訪養蜂農時，伊絲特先給了王凱傑一套防護帽，並笑說：「你待會就在旁邊看因為牠們不喜歡陌生訪客。」王凱傑則開玩笑地問：「牠們有遇過亞洲訪客嗎？」伊絲特大笑回：「牠們這輩子大概還沒看過亞洲人。」

伊絲特主在料理上非常堅持使用當地食材，就像匈牙利的蜂蜜是全歐洲最知名及純度極高，且深獲消費者的青睞；而迷你蔬菜如胡蘿蔔、甜菜，都是匈牙利的傳統作物，但米其林等級的食材標準就是要在大小尺寸、甜度、風味上做嚴謹的把關，讓主持人王凱傑大開眼界。