國民黨軍系立委吳斯懷，因其退伍後曾赴中聆聽中國國家主席習近平演說，引發爭議，去年大選期間，成為民進黨攻擊目標，雖然最後仍因其不分區名列前茅，順利進入立院，但持續成為對手政黨的政治提款機。

國民黨新任主席江啟臣近日接受廣播專訪，透露吳斯懷負面聲量高，「在民進黨和媒體的放大檢視下，吳斯懷只要有一點歪掉，就可能把整個國民黨往歪掉的地方帶」。藉由QuickseeK快析輿情資料庫的分析，不只驗證江啟臣前述說法，吳斯懷可能帶給國民黨的傷害更不能小覷。

針對國民黨不分區立委做情緒聲量分析，確實如江啟臣所說，吳斯懷網路聲量居首，且負聲量遠高於正面，不分區立委代表政黨的形象，吳斯懷網路評價不佳，明顯會衝擊國民黨。

分析吳斯懷2月以來的網路聲量趨勢，其聲量高點都與爭議事件有關，事實上，吳斯懷就任立委後，外界就高度關注他是否將進入國防委員會，最後吳斯懷雖未中籤，改進入衛環委員會，但他仍發文向國防部業管單位索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵旅戰力規劃等資料；消息經媒體曝光，引發議論，雖然國防部強調，提供的資料都是依據國防報告書、四年期國防檢討等公開資訊，未涉及機密內容，但從網路討論的熱烈程度即可了解，外界對於吳斯懷向國防部索取資料仍帶有疑慮。

而吳斯懷這台政治提款機的好用之處，民進黨最知道，當他透過書面質詢質疑蔡英文挑釁中國後，蔡英文親上第一線回擊他，表示自己「不挑釁但也不會卑躬屈膝」，並指吳斯懷出身軍旅，如此說法令所有國軍皆感到失望，狠狠殺球；之後吳斯懷再指共機繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，這次可連自家人都不挺，國民黨文傳會直接表示「吳斯懷的言論只能代表個人，不能代表國民黨中央」。

另外，藉由分析與國民黨相關的討論主題，近1個月內，吳斯懷的話題討論度甚至超過韓，更超過新主席上任後的黨務改革等事，也就是說，吳斯懷立委帶來的爭議，輿論的壓力相當巨大。

江啟臣一上任後，先設立「改革委員會」，並著手整頓網軍，黨中央被爆出找側翼粉專經營者開會，卻遭挺藍板主酸「一副使喚小弟的心態」，還被吐槽資安防護太糟「（官網）一下就駭進去」；而國民黨團也宣示將強化網路及新媒體經營，黨團總召林為洲呼籲每位新科立委「臉書粉專至少要有5萬名粉絲」，又被嘲諷「不懂數位行銷」，重點不是粉絲多寡，是互動頻率、黏著度高低，國民黨動輒得咎。

近日江啟臣要兌現競選承諾，增設黨中央「數位行銷科技長」，黨主席「撩」下去扮諸葛孔明，拍影片宣傳，希望替國民黨找到「數位諸葛亮」，這樣的宣示可能仍是治標不治本，在沒有著手進行兩岸論述改造、具體因應罷韓策略及妥善處理吳斯懷帶來的負評之前，國民黨想召喚年輕人的支持，其他旁門左道恐都不堪檢驗。

吳斯懷日前雖回應黨團要求，正式開設粉絲團，其小編用語相當活潑，與過去吳予人的印象相當不同；但追根究柢，他身上的紅色標籤依舊在，提名他的國民黨再怎麼切割，都難以開脫責任。黨內要如何處理吳斯懷議題，又不至於傷害深藍支持者的情感甚至避免黃復興反撲，是江啟臣必須面對的棘手事項；況且在新型冠狀肺炎疫情帶動台灣意識高漲的當下，兩岸神經更是敏感，若不對症下藥，找再多行銷能手或小編恐怕都無濟於事。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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