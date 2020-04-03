（中央社台北3日電）美國議員打算以殉職醫師李文亮命名，推出議案制裁瞞報疫情資訊的外國官員。中國外交部發言人華春瑩今天說，李文亮是防控疫情的「先進個人」和烈士，要美方勿政治操弄。

根據中國外交部官網，有記者在今天的例行記者會上說，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）提出了以李文亮命名的法案，賦予美國總統權力，可以取消歪曲或故意隱瞞公共衛生緊急資訊的外國官員赴美簽證；美方還有人建議總統川普向李文亮頒發「總統自由勳章」。對此詢問中方評論。

華春瑩先說：「真不知道美國這幾個議員是怎麼選出來的？」並指這些議員「整天不務正業」。

李文亮等14名在武漢肺炎疫情中犧牲的一線人員，2日被湖北省官方評定為「烈士」，是中國官方授予為國家、社會和人民英勇獻身的公民的「最高榮譽性稱號」。

華春瑩今天回應時說，李文亮已經被表彰為全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人、湖北省評定的抗疫第一線烈士之一，指美國政客「出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事」，是對李文亮及其家人極大的不尊重，「毫無道德底線可言」。

她未提李文亮作為疫情吹哨人而被重視的身分，也不說李文亮在防護不足的情況下染病；對於美方建議頒勳章，華春瑩表示，李文亮在內的許多醫務工作人員「為了保護人民生命安全付出了自己的生命」，指他們會被中國人民哀悼和懷念。

華春瑩還建議美方要頒勳章給自己國家的疫情「吹哨者」。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090403