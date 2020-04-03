因應新冠肺炎疫情持續蔓延，為了宣佈及傳達台灣的防疫措施及相關政策，防疫指揮中心每天都會召開記者會。除了身為指揮官的胃福部長陳時中是主角色外，身後的手語翻譯員，也因為在記者會過程中，頻頻針對艱澀的用詞以手語進行翻譯，進而受到社會大眾的關注。而該名手語翻譯員，就是具有30多年經驗的資深手語翻譯老師李振輝。

接受訪問這一天，只見李振輝西裝筆挺，身子直挺挺地接受訪問。而被問到最近因為防疫中心記者會上，擔任手語翻譯而爆紅一事，李振輝似乎並沒有很在意。「我覺得爆紅倒是太誇張了！」李振輝說，「其實從以前像是在國會質詢，或是政府一些記者會活動上，其實都能看到我們的身影。」

而至於防疫中心記者會，李振輝也向我們分享，「原本手語翻譯人員所站立的位置並不是在官員後方，而是在非現場的地方。」李振輝說，後來經過要求，才被安排在記者會現場，能夠供攝影鏡頭拍攝，「我們還是希望能夠站在一起，並且讓聽障者在每一個平台上，都能獲得同一資訊平權。」

而在成為為人所知的手語翻譯員後，李振輝也希望透過這樣的方式，能夠讓社會各界都更重視手語翻譯員一職。「從最基本的薪水說起，其實手語翻譯員相當不固定。」李振輝說，「不是每個人都有這麼好的境遇，可以一路從最基層的學起，到後來在檯面上的露出，以及能夠針對手語做系統性的開發，其實都是一個人生很難得的際遇。」