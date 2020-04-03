▲面對新冠肺炎來勢洶洶，紐約等疫情重災區的醫療體系面臨嚴峻考驗。圖為近日紐約布魯克林。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對新冠肺炎來勢洶洶，紐約等疫情重災區的醫療體系面臨嚴峻考驗。圖為近日紐約布魯克林。（圖／美聯社／達志影像）

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由中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）疫情持續威脅美國，截至台灣時間 4 日清晨 6 點 30 分，全美已有至少 273880 人確診、 7077 人因此死亡；其中光紐約州染病人數就超過 10 萬，直逼歐洲疫情最嚴重的義大利和西班牙，紐約州政府宣布將向醫院與民間企業徵用呼吸器、口罩和其他個人防護裝備，紐約市長白思豪也嚴肅的表示，美國無力應對新冠病毒危機，紐約市的醫療物品即將耗盡。

綜合美國媒體報導，紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）當地時間 3 日公布，該州確診突破 10 萬例，累積確診人數來到 106823 例、新增 562 人死亡，創下單日新高，使得紐約州的累積病亡人數來到 2935 人，佔全美超過 1/3 。

古莫並表示將簽署行政命令，讓紐約州政府有權徵用閒置的呼吸器、口罩等醫療防護裝備，再由國民兵分配給亟需的單位：「我不會在明知呼吸器庫存快用光，而州內其他地方醫院卻有閒置呼吸器的情況下，任由病患因沒有呼吸器而喪命。」古莫也繼續呼籲全美各地能騰出時間的醫護人員，前往紐約馳援。

紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）回應古莫的呼籲，昨日( 3 日)他在接受美媒採訪時表示，紐約的醫護人力嚴重不足，在病患數急速上升的吉況，當地的醫護人員都因超時工作而筋疲力盡，需要中央組建專門的增援部隊，以免醫療體系崩潰，坦言：「這個國家(美國)沒有準備好如何應變這場危機，下週包含紐約在內，許多地方都會非常難熬。」並說：「我已經跟這個國家的領導人說過很多次了，我們時間不多。」

醫療資源方面，白思豪此前曾表示，紐約市必須在 5 日前找到 330 萬個 N95 口罩、 210 萬個外科口罩、 10 萬套隔離服和 400 台呼吸器，才有辦法應對下一批到來的確診病患。

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