由中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）疫情持續威脅美國，截至台灣時間 4 日清晨 6 點 30 分，全美已有至少 273880 人確診、 7077 人因此死亡；其中光紐約州染病人數就超過 10 萬，直逼歐洲疫情最嚴重的義大利和西班牙，紐約州政府宣布將向醫院與民間企業徵用呼吸器、口罩和其他個人防護裝備，紐約市長白思豪也嚴肅的表示，美國無力應對新冠病毒危機，紐約市的醫療物品即將耗盡。

綜合美國媒體報導，紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）當地時間 3 日公布，該州確診突破 10 萬例，累積確診人數來到 106823 例、新增 562 人死亡，創下單日新高，使得紐約州的累積病亡人數來到 2935 人，佔全美超過 1/3 。

古莫並表示將簽署行政命令，讓紐約州政府有權徵用閒置的呼吸器、口罩等醫療防護裝備，再由國民兵分配給亟需的單位：「我不會在明知呼吸器庫存快用光，而州內其他地方醫院卻有閒置呼吸器的情況下，任由病患因沒有呼吸器而喪命。」古莫也繼續呼籲全美各地能騰出時間的醫護人員，前往紐約馳援。

We do not have enough ventilators. Period. I am signing an Executive Order allowing the state to take ventilators and redistribute to hospitals in need. The National Guard will be mobilized to move ventilators to where they are urgently required to save lives. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 3, 2020

紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）回應古莫的呼籲，昨日( 3 日)他在接受美媒採訪時表示，紐約的醫護人力嚴重不足，在病患數急速上升的吉況，當地的醫護人員都因超時工作而筋疲力盡，需要中央組建專門的增援部隊，以免醫療體系崩潰，坦言：「這個國家(美國)沒有準備好如何應變這場危機，下週包含紐約在內，許多地方都會非常難熬。」並說：「我已經跟這個國家的領導人說過很多次了，我們時間不多。」

醫療資源方面，白思豪此前曾表示，紐約市必須在 5 日前找到 330 萬個 N95 口罩、 210 萬個外科口罩、 10 萬套隔離服和 400 台呼吸器，才有辦法應對下一批到來的確診病患。

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