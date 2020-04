由中國爆發的 2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )(簡稱新冠肺炎)疫情持續威脅美國,截至台灣時間 4 日清晨 6 點 30 分,全美已有至少 273880 人確診、 7077 人因此死亡;其中光紐約州染病人數就超過 10 萬,直逼歐洲疫情最嚴重的義大利和西班牙,紐約州政府宣布將向醫院與民間企業徵用呼吸器、口罩和其他個人防護裝備,紐約市長白思豪也嚴肅的表示,美國無力應對新冠病毒危機,紐約市的醫療物品即將耗盡。

綜合美國媒體報導,紐約州長古莫( Andrew Cuomo )當地時間 3 日公布,該州確診突破 10 萬例,累積確診人數來到 106823 例、新增 562 人死亡,創下單日新高,使得紐約州的累積病亡人數來到 2935 人,佔全美超過 1/3 。

古莫並表示將簽署行政命令,讓紐約州政府有權徵用閒置的呼吸器、口罩等醫療防護裝備,再由國民兵分配給亟需的單位:「我不會在明知呼吸器庫存快用光,而州內其他地方醫院卻有閒置呼吸器的情況下,任由病患因沒有呼吸器而喪命。」古莫也繼續呼籲全美各地能騰出時間的醫護人員,前往紐約馳援。

We do not have enough ventilators.

Period.

I am signing an Executive Order allowing the state to take ventilators and redistribute to hospitals in need.

The National Guard will be mobilized to move ventilators to where they are urgently required to save lives.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 3, 2020