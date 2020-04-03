（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）為減緩武漢肺炎疫情持續蔓延，美國總統川普今天表示，美國疾管中心建議民眾出門戴上非醫療用口罩，但強調是自願不強迫。至於他自己會不會遵守，川普說他應該不會戴。

川普今天在白宮防疫記者會上表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾在公共場合應配戴非醫療用、布織口罩。

川普多次強調這是自願的，也表示他個人不打算這麼做。他在媒體追問時解釋，他很難想像自己坐在白宮橢圓形辦公室裡戴著口罩接見外賓，但他也表示「他可能會改變想法」。

在洛杉磯、紐約市政府分別建議民眾外出時最好配戴口罩，以確保自身與他人的健康與安全後，賓州與科羅拉多州今天也加入建議戴口罩的行列。

根據美國疾管中心今天公布的最新指南，建議美國民眾不論健康或生病，出入公共場合應配戴簡單的布織口罩或遮住面部，因為部分無症狀的感染者可能在不知不覺中將病毒傳播給他人，自製口罩或其他布料口罩可以防止傳播。

但指南也指出，這項建議並不具強制性，且呼籲民眾將包括手術用口罩與N95口罩等醫用口罩留給醫護人員，同時呼籲民眾保持社交距離並常洗手。

在被問及是否考慮發布全國居家令，要求所有美國民眾非必要不得外出時，川普表示，他會把這個議題交給各州州長決定，他們知道該怎麼做。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，至截稿時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數超過109萬例，死亡人數也突破5.8萬人。全美確診人數也超過27萬例，7077人死亡。（編輯：周永捷）1090404