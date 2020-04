新冠肺炎疫情在全球有失控態勢,根據美國約翰霍普金斯大學大數據統計,截至台灣時間 4 日上午 7 點 30 分,全球已有至少 1094068 人確診、 58773 人因此死亡。而美國國務院官方推特也在近幾日皆連 po 出要各地僑民盡速返國的信息,讓外界憂心是否代表疫情嚴峻、美國將「鎖國」的前兆。

根據《今日美國》報導,美國國務卿龐沛澳( Mike Pompeo )上個月底曾表示,不確定各國的商業航班還能營運多久,而美國也不能保證無限量提供包機,因此建議尚在海外的美國公民盡速返國。過沒幾天,美國國務院外交領事單位 3 日便於推特上,皆連發布有關撤僑班機的訊息。

International commercial flight options remain in ➡️#Bulgaria#Denmark#Finland#France#Greece#Italy#Lithuania#Malaysia#Nicaragua#Romania#Switzerland#Turkey

Book travel directly with airlines. No repatriation flights are currently being planned in these countries. pic.twitter.com/Dqa5vw1O7z

— Travel - State Dept (@TravelGov) April 3, 2020