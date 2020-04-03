新冠肺炎疫情在全球有失控態勢，根據美國約翰霍普金斯大學大數據統計，截至台灣時間 4 日上午 7 點 30 分，全球已有至少 1094068 人確診、 58773 人因此死亡。而美國國務院官方推特也在近幾日皆連 po 出要各地僑民盡速返國的信息，讓外界憂心是否代表疫情嚴峻、美國將「鎖國」的前兆。

根據《今日美國》報導，美國國務卿龐沛澳（ Mike Pompeo ）上個月底曾表示，不確定各國的商業航班還能營運多久，而美國也不能保證無限量提供包機，因此建議尚在海外的美國公民盡速返國。過沒幾天，美國國務院外交領事單位 3 日便於推特上，皆連發布有關撤僑班機的訊息。

國務院 3 日的推特文提到，保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、義大利、立陶宛、馬來西亞、瓜地馬拉、羅馬尼亞、瑞士、土耳其等國尚有商業班機，請美國公民逕向航公空司訂票，因為這些國家沒有準備撤僑包機。

除了必須自行返美的國家或地區外，在北馬其頓、巴基斯坦、伊拉克、緬甸、獅子山、埃及、孟加拉、秘魯、海地等國家，都有美國駐當地外交人員安排好指定包機，提供美國公民搭乘返國；而在尼日、奈及利亞、維德角等地，美國官方也表示正在協商處理包機事宜，請仍在當地的公民稍安勿躁。

截至發稿時間為止，美國國務院相關推特仍在更新中。

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