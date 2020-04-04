2019新型冠狀病毒（COVID-19）仍在全球不斷蔓延，美國目前累積27萬2760例確診，死亡人數直逼7千人，而美國女歌手P!NK於今（4）日稍早在IG公開自己與兒子都確診染疫的消息，引起討論。

P!NK在IG發文提到，兩周前她與3歲兒子都出現了新冠肺炎的症狀，而剛好他們的基本健保可以讓他們進行篩檢，檢測後只有她呈現陽性，因此進行隔離，而兩周後他們重新篩檢，結果則是呈陰性，因此她指責政府：「不讓測試更廣泛獲得使用，是政府極大的錯誤。」接著P!NK表示，新冠肺炎這種疾病是嚴重且真實的，這個病毒影響的範圍非常廣，所以應該要進行檢查，藉此來保護孩子、朋友以及家人。

而她為了支持在前線抗疫的醫護人員，特別捐款各50萬美金到費城的聖殿大學醫學院緊急基金會，以及洛杉磯市的新冠肺炎緊急基金會，P!NK提到：「謝謝所有的醫護人員和世界各地為保護我們的人，你是我們的英雄！」最後也呼籲大眾：「請待在家裡！待、在、家！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。