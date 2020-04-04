清明連假各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今（4）日將於今天上午透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒民眾出遊時應與他人保持室內 1.5 公尺及室外 1 公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

指揮中心表示，今日發出 2 則簡訊，第一則針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等；另一則針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

指揮官陳時中指出，現在景點人數很多，看起來社交距離沒有維持很好，「若現在還沒去，就不要去人擠人」，希望去的人可以保持安全社交距離，不然就是一定要戴口罩，也會跟地方政府發文加強督導。

陳時中提醒，連假出去散心，把心情放鬆，但不要放送社交距離跟戴口罩的重要性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。