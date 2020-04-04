2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生。而根據我國衛生福利部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，國內新冠肺炎的各縣市本土病例及境外移入病例的地理分布，截至今（ 4 ）日為止全國已有 348 例，台北市就佔了 100 例，對於本土感染第一名的縣市竟是「新北市」，引起熱議。

有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台北累積破百例，新北本土感染持續第一」的文章表示，「台北累積確診已達到 100 例，新北本土傳染 17 例領先全國，（第二名是林口算桃園身上的桃園 12 例，其他縣市本土感染非常少），人口第二名的高雄市，持續維持 0 本土感染，看來要逃離台北國去高雄了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言蓋起高樓。

網友們紛紛驚呼表示，「要當脫北者了，雙北確診人數太可怕」、「就跟紐約一樣啊，人口越密集很難防」、「海歸讚啦，雙北超多海歸」、「新北有比高雄密集嗎？」、「台北人：只好去南部渡假了」、「台北一堆海歸」、「以面積來算，雙北的染病率大概是其他地方的百倍，很危險，而且台北人一堆住處沒有廚房，不出門就準備餓死，真的危險」。（編輯：王柏文）