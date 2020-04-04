2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續延燒，但近日適逢清明連假，國內各大熱門景點依然可以看見滿滿人潮。中央疫情指揮中心今（4）日中午發出國家級警報，強調墾丁人潮擁擠暫勿前往，其餘景點則應保持社交距離。因此有網友在網路上表示疑惑，「為何墾丁連假塞爆？」沒想到返鄉人哀吐「 2 關鍵」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「墾丁是怎麼復活的？」的文章表示，「前幾年只要在八卦板上提到去墾丁玩，一定會引起鄉民們的一片負評撻伐，結果這陣子墾丁每逢假日人都塞爆，墾丁是怎麼復活的？有卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有返鄉人點破「 2 關鍵」直呼「心態都炸裂了」，留言蓋起高樓。

網友們紛紛表示「無魚蝦也好的概念」、「不是所有人都在意那點錢，不是所有人都在意負評」、「大街只是順便去的」、「墾丁其實從沒差過」，更有返鄉民眾認為「不能出國」和「車潮都南下，景點最近幾乎都墾丁」，「不能出國啊」、「鎖國政策」、「不能出國就都跑去墾丁了」、「很多北部人，南下掃墓一天 ，再南下墾丁」。（編輯：王柏文）

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