（中央社台北4日電）武漢肺炎疫情蔓延全球之際，90多位美國學者與前政府官員3日在紐約智庫亞洲協會（Asia Society）官網發表聯名信函，呼籲美、中共同合作對抗疫情。

根據美國之音（VOA）中文網的報導，美國學者的公開信呼籲美中合作，共同因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）帶來的全球性危機，並譴責中國政府前期隱瞞疫情，但也承認中國在因應疫情方面可以做出積極貢獻。

報導指出，公開信的發起人之一、前總統小布希時代的國家安全顧問海德里（Stephen Hadley）表示：「我們希望鼓勵全球共同努力，與美國的盟國、朋友和其他國家共同應對新冠狀病毒的挑戰。」

簽署這封公開信的前官員包括前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）、前國防部長黑格（ChuckHagel）、前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）、前總統歐巴馬主政時期負責東亞和太平洋事務的助理國務卿坎貝爾（Kurt M. Campbell）、前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）等。

至於美國學者則包括美國哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）、紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國中心主席謝淑麗（Susan Shirk）等。

另據自由亞洲電台（RFA）的報導，國際英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）2日刊登了中國學者的聯名公開信，特別凸顯當前中國已控制疫情，以及「中國同其它出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者」。

報導指出，中國外交部發言人華春瑩隨即附和百位學者說，這場疫情是史無前例的，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者；中國外交部前副部長傅瑩則是在人民日報投書宣揚命運共同體。

報導引述法國居斯塔夫．艾菲爾大學（GustaveEiffel University）講師黃釗說，這在政治傳播學上是一種改變敘事的方式，透過中國外交官不斷宣傳命運共同體、全球化社區等概念，轉變對中國的輿論，一來不再追究病毒擴散的失責，二來忽視中國資訊的不透明。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（JosephBosco）則批評，「中國也是受害者」是一種欺騙性聲明，中國人民和世界其他地區無疑是受害者，但是，這場災難的肇事者是中國共產黨及其運作的腐敗、不透明、高壓的制度。

此外，這封中國學者署名的公開信，特別提及「病毒源自何處，尚不清楚」。在此之前，領導中國抗疫的中國工程院院士鍾南山曾表示，雖然「疫情首先」出現在中國，但疫情不一定發源在中國。

而知名度不下於鍾南山的上海華山醫院感染科主任張文宏則說，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。（編輯：曹宇帆/繆宗翰）1090404