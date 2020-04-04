新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒全球，各國確診病例不斷增加，而在英國的確診病例更突破2.9萬人、超過2300人死亡，疫情不斷加劇的情況下，醫護人員的壓力也越來越沉重。近日英國發起「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）的活動，替在新冠肺炎爆發期間，努力工作的英國國家衞生事務局（NHS）人員打氣，包括多位好萊塢紅星都紛紛響應。

「為醫護鼓掌」活動源自於英國的一名女瑜伽老師，她在Twitter發起這個活動，之後獲得大批網友轉發，一開始有許多皇室人員響應參與，包括威廉王子與他的三個寶貝兒女等，接著許多英國影星和知名運動員也陸續加入。

像是「奇異博士」班奈狄克康柏、凱特溫絲蕾、丹尼爾克雷格、琪拉奈特莉、米高肯恩、艾爾頓強、保羅麥卡尼、米克傑格、凱莉米洛等超過70位知名人士，都一同舉牌感謝NHS員工，感謝他們在疫情期間每天冒著生命危險工作。

至於美國方面也有活動，奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯就在網上發起#VoteAtHome運動（在家投票），因應疫情，她拍片呼籲政府應該改革美國大選投票制度，讓選民可以在家中投票，多位名人紅星包括麗塔威爾森、克洛伊卡戴珊等都表示支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。